SON DAKİKA: Ankara'da feci zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler
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Son dakika haberleri... Ankara'da TEM otoyolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.