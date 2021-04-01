Video Yaşam SON DAKİKA: Ankara'da feci zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler

SON DAKİKA: Ankara'da feci zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler

SON DAKİKA: Ankara'da feci zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler
01.04.2021 | 15:49

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Son dakika haberleri... Ankara'da TEM otoyolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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