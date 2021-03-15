Video Yaşam SON DAKİKA: Ankara'da mide bulandıran olay! 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden yaşlı sapık kamerada | Video

SON DAKİKA: Ankara'da mide bulandıran olay! 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden yaşlı sapık kamerada | Video

SON DAKİKA: Ankara'da mide bulandıran olay! 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden yaşlı sapık kamerada | Video
15.03.2021 | 15:07

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Son dakika haberleri... Ankara'da bir markette 10 yaşındaki kız çocuğunun tacize uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

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Ankara'da markette 10 yaşındaki Irak uyruklu S.H. adlı kızı taciz ettiği iddia edilen R.A. (62) polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.


Olay, 3 gün önce Mamak Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre; alışveriş için markette bulunan R.A., S.H.'nın yanına yaklaşarak taciz etti. Bunun üzerine S.H., market çalışanlarının yanına giderek taciz edildiğini söyledi. R.A. ise bu sırada marketten kaçarak, uzaklaştı. İhbar üzerine markete polis ekipleri sevk edildi. Marketin güvenlik kamerasından S.H.'nin, R.A. tarafından taciz edildiği belirlenerek, yaşlı adamın yakalanması için çalışma başlatıldı. Takibe alınan R.A. iki gün sonra yakalanarak, gözaltına alındı. R.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


TACİZ ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan R.A.'nın küçük kızı taciz ettiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. R.A.'nın yanına yaklaştığı S.H.'ye sarılarak, yanağını sıktığı ve küçük kızın tepki göstererek uzaklaştığı görüldü. Ancak R.A.'nın market içerisinde küçük kızı takip ettiği ve bir kaç kez daha yanına yaklaşarak taciz ettiği görüntüye yansıdı.


'BENİM GELDİĞİMİ ANLAYINCA KAÇTI'
Olay sırasında markette bulunan Hacı Karatay, yaşanan olayı anlattı. Karatay, "Alışveriş yaparken 10 yaşında kızın market çalışanına, 'Biri beni taciz etti' dediğini duydum. Market çalışanına sordum ne olduğunu? 'Abi biri kızı taciz etmiş' dedi. Ben de o esnada 'korkma kızım, kim yaptı bana onu gösterebilir misin?' dedim. O sırada kız çocuğu adamı marketin dışında gördü. Ben de hemen adamın peşine koştum ama adam benim geldiğimi anlayınca kaçtı. Adamı 20 metre kovaladıktan sonra yakaladım. 'Sen kız çocuğuna bunu yapmaya utanmıyor musun?' diye sordum, arada bir boğuşma oldu. O arada esnaf geldi. 'Ne oluyor?' diye sordular. Olayı anlattım. Esnaf, 'O yaştaki adam o hareketi yapmaz, çocuk yalan söylüyordur' dedi. Adamı elimden aldılar, benim üzerime yürüdüler, ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Geri markete gittim, hemen polisi falan aradım. O gün saat 03.00'e kadar polise ifade verdik, şahsı tarif etmeye çalıştık. Dün öğlen saatlerinde yakalandığını öğrendik" dedi.

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