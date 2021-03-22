Video Yaşam Son dakika! Ankara'da şiddetli dolu yağışı | Video

Son dakika! Ankara'da şiddetli dolu yağışı | Video

Son dakika! Ankara'da şiddetli dolu yağışı | Video
22.03.2021 | 15:22

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Ankara'da dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli etkili olan yağış ile birlikte bazı bölgeler beyaza büründü.

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