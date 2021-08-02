Video Yaşam SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Vahşi cinayet. 5 parçaya bölerek...

SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Vahşi cinayet. 5 parçaya bölerek...

SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Vahşi cinayet. 5 parçaya bölerek...
02.08.2021 | 10:27

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Son dakika haberleri... Antalya'da kronavirüs testi pozitif çıktığı için ailesi ile sorun yaşayınca evden ayrılan Azra Gülendam Haytaoğlu'dan acı haber! Kornavirüs testi pozitif çıktığı için evden ayrılan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun canzı bedenine ulaşıldı.

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Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu'dan acı haber geldi. Genç kızın katledildiği ortaya çıktı.


Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Genç kızın, iş için Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği anlaşıldı.

SON DAKİKA: Antalya'da vahşet: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı! 5 parçaya bölüp...

Ayhan'ın bu buluşmadan bir süre sonra valiz taşıdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorgu sonrası Ayhan, genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattı.


Kan donduran cinayetin ayrıntılarına SABAH ulaştı. Mustafa Murat Ayhan'ın ünlü bir emlakçı olduğu öğrenildi. Ayhan'ın genç kıza önce alkol verdiği, ardından tecavüz ettiği ve öldürerek vücudunu 5 parçaya bölerek bavula koyduğu öğrenildi.

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