SON DAKİKA: Antalya'da vahşet: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı! 5 parçaya bölüp...

Son dakika haberleri... Antalya’da 28 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Akdeniz Üniversitesi İletiş Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun (22), ormanlık alada 5 ayrı parçaya gömülü cesedi bulundu.

Azra'nın katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa murat Ayhan (48) gözaltına alındı. Polisi bile şoka eden olay şöyle ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun Lara'daki yanından kayboldu.



5 GÜNDÜR ARANIYORDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü İnşaat Mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'ya görüştüğü ortaya çıktı. Cinayet masası ekipleri kentte saygın bir iş adamı Ayhan çarpraz sorguya alındı. Ayhan ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine katil zanlısı Ayhan'ı serbest bıraktı.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT ETTİ

Cinayet masası ekipleri daha sonra MOBESE ve çevre işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden defalarca aynı valiz çıkıp gittiğini belirledi. Ardından Ayhan yeniden gözaltına alındı.



HERŞEYİ İTİRAF ETTİ

Mustafa Murat Ayhan tekrardan çapraz sorguya alındı. Ayhan burada cinayeti işlediğini itiraf etti. Azra'nın 28temmuz tarihinde kendisin aradığın belirten Ayhan, "Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varak ormanlık alanda gömdüm" dedi.



CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan Varsak ormanlık alanda Azra'yı gömdüğü yeri cinayet ekiplerine gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yenden çıkartan ekipler tekrar Ayhan'ı sorguya aldı. Ceset parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp kurumuna göterildi.



YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kozlarının korkunç bir cinayete kurban gittiğin.i Haytaoğlu ailesi sinir krizi geçirdi. Abla Ezgi Haytaoğlu ise "benim kardeşim ölemez. Ona kim nasıl kıldı" çığlıkları yürekleri dağladı. Adana'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu ise ayakta durmakta güçlük çekti.