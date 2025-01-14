Video Yaşam SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı! | Video
SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı! | Video

SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı! | Video

14.01.2025 | 11:52

Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar'da 4 çocuğu ile birlikte yaşayan anne, 12 yaşındaki kızı Meryem S. ve 5 yaşındaki oğlu Ahmet'i evde bırakıp dışarı çıktı. Eve dönen kadın kan donduran manzara ile karşılaştı. İki evladını kanlar içinde gören anne hemen polisi aradı. Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Meryem S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meryem'i kaldırım taşı ile öldürdüğü belirlenen cani ise ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı. İşte detaylar…

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