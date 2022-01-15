SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Adnan Menderes'in son mektubunu okuyarak seslendi: Bugünün CHP'si o günün atıklarıdır

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in son mektubunu okudu, "Menderes'e son nefesini verdiren darbeciler de, tek parti faşisti artıkları da ya hiç hatırlanmıyor ya da lanetle anılıyor. Bugünün CHP'si o günün bedelini ödemesi gereken atıklardır." dedi.