Son Dakika: Bursa-İzmir yolunda zincirleme kaza! | Video

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Bursa İzmir karayolunda sisin de etkili olmasıyla farklı noktalarda 3 zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda çok sayıda araç birbirine girdi.
İzmir yolunda görgü tanıklarının beyanına göre, 3 farklı noktada 20'den fazla büyük araç ve küçük aracın kazalara karıştığı kazalarda birisi haricinde yaralı olmadığı bildirildi. Bölgeye ambulans sevk edilirken, kazalar sebebiyle İzmir yolunda trafikte aksamalar yaşandığı bildirildi.
Bölge trafik ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.