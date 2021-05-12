Video Yaşam SON DAKİKA: Çanakkale'de atık merkezinde yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

SON DAKİKA: Çanakkale'de atık merkezinde yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

SON DAKİKA: Çanakkale'de atık merkezinde yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
12.05.2021 | 15:20

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Son dakika haberleri... Çanakkale merkezine bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Yangın, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Plastik hurdaların yanmaya başlaması nedeniyle kısa sürede gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

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