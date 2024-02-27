SON DAKİKA: Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem! | Video
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Saha taraması sürüyor, şu an olumsuz bir durum yok" ifadelerine yer verdi.
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