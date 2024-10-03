Video Yaşam SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun mezarında kazı başladı!
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun mezarında kazı başladı!

SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun mezarında kazı başladı!

03.10.2024 | 10:58

Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika... Cem garipoğlu'nun mezarında DNA alacak ekip kazı işlemine başladı. İşte Münevver Karabulut'un katili cem Garipoğlu'nun mesarındakşi kazı işlemina başlama anı... | Seda Nur Günaydın/SABAH

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