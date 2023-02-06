Son dakika deprem haberleri | Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı "Annemi de kurtarın"
Son dakika | Türkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta enkaz altından emekleyerek çıkartılan çocuk kamerada...
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