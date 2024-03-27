Son Dakika: Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var | Video
Son dakika haberi: Düzce'de şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
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