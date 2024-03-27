Video Yaşam Son Dakika: Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var | Video
Son Dakika: Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var | Video

Son Dakika: Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var | Video

27.03.2024 | 14:15

Son dakika haberi: Düzce'de şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Kaynaşlı mevkiinde şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
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