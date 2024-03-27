Son Dakika: Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var | Video 27.03.2024 | 14:15 Son dakika haberi: Düzce'de şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Kaynaşlı mevkiinde şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.