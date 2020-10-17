Son dakika! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihara teşebbüs | Video

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihara teşebbüs hareketliliği yaşanıyor. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişte köprü korkuluklarına çıkan 60 yaşlarındaki bir adam, korkuluktan sarkmaya çalıştı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipler geldi. Resmi ekipler çevre güvenliğini sağlarken, Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi’nde görevli bir sivil memur da yaşlı adamı ikna etmeye çalışıyor. Köprüde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, adamı ikna çalışmalarının sürdüğü bildirildi.