SON DAKİKA! Fatih'te silahlı çatışma! O anlar kamerada | Video

Fatih'te 1'i polis 6 kişinin yaralandığı iki esnaf arasında çıkan çatışma anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında Fatih Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesi'nde husumetli iki esnaf arasında çıkan çatışma anlarının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 1'i polis 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin görüntülerde silah seslerini yükseldiği çarşıda panik yaşandığı ve bir kişinin yaralandığı, bazılarının da yerde yattığı görülüyor.