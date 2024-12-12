Video Yaşam SON DAKİKA: Güngören'de bina çöktü! | Video
SON DAKİKA: Güngören'de bina çöktü! | Video

SON DAKİKA: Güngören'de bina çöktü! | Video

12.12.2024 | 13:31

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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