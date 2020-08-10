Son Dakika Haberi | Ankara Sincan'da mezarlıkta art arda şoke eden esrarengiz olaylar | Video

Son dakika... Ankara'nın Sincan ilçesindeki mezarlıkta yakınlarının kabirleri ziyaret edenler gözlerine inanamadı! Mezarlıktaki bazı mezarların kazıldığını görenler görenler korkutucu esrarengiz olayların sebebi ile ilgili bir bilgiye ulaşamadılar.

Ankara Sincan Atatürk Mahallesi Kara Şükrü Mezarlığı'na ziyarete giden vatandaşlar, bazı mezarların kazılmış olduğunu gördü.

Vatandaşlar mezarların baş kısımlarından kazıldığını, bazılarının tekrar doldurulduğunu fark ettiklerini söyledi. Mezarlıklarda güvenlik önlemi olmadığını söyleyen vatandaşlar olayın aydınlatılmasını istedi.