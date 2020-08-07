Son Dakika Haberi: İzmir Çeşme’de darp edildiğini iddia eden ünlü Top Model Daria Kyryliuk olayında kafa karıştıran detay | Video
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Son dakika... İzmir Çeşme’deki 'The Beach of Momo' isimli mekaın çalışanları tarafından darp edildiğini iddia eden ünlü Top Model Daria Kyryliuk olayındaki ifadeler ve video görüntülerindeki çelişkiler kafa karıştırmaya devam ediyor.