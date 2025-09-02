SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın
İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
