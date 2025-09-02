Video Yaşam SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın

SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın

02.09.2025 | 07:58

İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

