SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı | Video

Son dakika haberi: Kadıköy Acıbadem'de bir metrobüs durakta bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

