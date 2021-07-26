SON DAKİKA: İstanbul Maltepe'de 8 teknede yangın! Olay yerinden canlı yayınla ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe Sahili'nde bağlı bulunan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan tekneleri söndürmek için çalışma başlattı.