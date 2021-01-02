Video Yaşam Son dakika: İstanbul'da iş adamına suikast tuzağı! Cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika: İstanbul'da iş adamına suikast tuzağı! Cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika: İstanbul'da iş adamına suikast tuzağı! Cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
02.01.2021 | 10:04

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Son dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmece'de, Iraklı iş adamına suikast için bir firmaya gelen şüpheli, iş adamının korumasına nerede olduğu sorduktan sonra art arda ateş ederek öldürdü. Yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken aynı iş adamına başka yerlerde de daha öncede silahlı saldırı olduğu öğrenildi.

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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'de yatırımları bulunan Iraklı Arap iş adamı N.H.M. birkaç yıldır kendisine ve iş yerlerine yönelik silahlı tehdit alıyordu. Olay saatlerinde lojistik firmasına gelen bir şüpheli daha önce iş adamının yanında gördüğü koruma görevlisi Muhammet Şevki Taner'e (50) N.H.M.'nin nerede olduğunu sordu. Kapı önünde bir süre tartıştıktan sonra şahıs, Taner'e art arda 3 el ateş edip kaçtı. Vücuduna gelen mermiler nedeniyle ağır yaralanan Taner, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs ise yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma yaptı. İş adamının daha öncede kendisinden para isteyen adamlar olduğu öğrenildi. Taner'in cenazesi ise memleketine gönderilerek defnedildi.


Olayı duyan bir vatandaş ise, olay günü silah sesleri duyulduğunu ve çok sayıda polisin geldiğini duyduğunu söyledi. Öte yandan polisin olayla ve failleri ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasında
Yaşanan cinayet anı ise yine aynı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli şahsın korumalarla konuşup tartışması ve ardından korumaların arkasına döndükten sonra 3 el ateş edip yaya olarak kaçması ve ihbar üzerine ambulansın olay yerinde gelmesi görülüyor.

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