Video Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de fırtına! Korku dolu anlar kamerada... Ağaçları ve direkleri devirdi

SON DAKİKA: İzmir'de fırtına! Korku dolu anlar kamerada... Ağaçları ve direkleri devirdi

SON DAKİKA: İzmir'de fırtına! Korku dolu anlar kamerada... Ağaçları ve direkleri devirdi
26.06.2021 | 17:42

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Son dakika haberleri... İzmir’de, aniden başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar ve direkler devrildi, meteorolojiden acil uyarı geldi.

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İzmir'de biranda başlayan fırtına, herkesi hazırlıksız yakaladı. Özelikle İzmir'in kuzey ilçeleri olan Aliağa, Dikili, Bergama ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı kısa sürede felç etti. O sırada plajda bulunan vatandaşlar, apar topar eşyalarını toplayarak güvenli bir yere geçti. Trafikte bulunan vatandaşlarda rüzgarla zor anlar yaşadı.ü,


Etkili olan fırtınayla ilgili Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden uyarı geldi. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan verilere göre; bugün 15:30-17:00 saatleri arasında İzmir'in kuzeyinde (Dikili, Bergama, Kınık, Foça, Aliağa, Karaburun, Menemen) yerel olarak gök gürültülü sağanak ve yağış anında fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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