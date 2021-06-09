Son Dakika Magazin Haberi... Hande Erçel, küfreden sevgilisi Kerem Bürsin'e tepki gösterdi | Video

Son Dakika Magazin Haberi... Sosyal medyadan canlı yayın yapan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, ağır bir sahne çektiklerini takipçileri ile paylaştı. Başarılı oyuncu bu anları küfrederek anlatırken, sevgilisi Hande Erçel, "Neden küfrediyorsun?" dedi ve tepki gösterdi. Erçel daha sonra takipçilerinden "Pardon" diyerek de özür diledi.