SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: Lodos İstanbul'a tekrar geldi! | Video

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Meteoroloji, pazartesi günü yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz etkileyen lodosun yeniden döndüğünü ve bazı illerde yaşayan vatandaşları uyardı. Rüzgarın hızının 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor...