Video Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: Lodos İstanbul'a tekrar geldi! | Video
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: Lodos İstanbul'a tekrar geldi! | Video

SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: Lodos İstanbul'a tekrar geldi! | Video

03.12.2021 | 09:30

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Meteoroloji, pazartesi günü yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz etkileyen lodosun yeniden döndüğünü ve bazı illerde yaşayan vatandaşları uyardı. Rüzgarın hızının 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor...

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