Video Yaşam Son Dakika: MKE fabrikasında patlama! 1'i ağır 4 yaralı | Video
Son Dakika: MKE fabrikasında patlama! 1'i ağır 4 yaralı | Video

Son Dakika: MKE fabrikasında patlama! 1'i ağır 4 yaralı | Video

18.07.2023 | 11:47

Son dakika haberi: Makina Kimya Enstitüsü'ne bağlı Kayaş'ta bulunan kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaşanan patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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