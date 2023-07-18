Son Dakika: MKE fabrikasında patlama! 1'i ağır 4 yaralı | Video
Son dakika haberi: Makina Kimya Enstitüsü'ne bağlı Kayaş'ta bulunan kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaşanan patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Gaziantep'te 90 litre kaçak etil alkol ele geçirildi | Video 18.07.2023 | 11:59
01:11
MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var... | Video 18.07.2023 | 11:59
02:39
İkinci kattan üzerine kedi düştü! O anlar kamerada | Video 18.07.2023 | 11:08
03:29
Son Dakika: MKE fabrikasında patlama! 1'i ağır 4 yaralı | Video 18.07.2023 | 11:47
03:20
İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı | Video 18.07.2023 | 10:39
00:16
Karşı şeride geçen otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü | Video 18.07.2023 | 10:56
01:16
Zehirli yılanı eliyle yakalayıp pet şişeye böyle koydu! | Video 18.07.2023 | 10:44
00:28
01:22
00:56
TEM dijital incelemeden 2 DEAŞ’lıyı tespit etti | Video 18.07.2023 | 09:53
03:44
Sahte dolarla esnafı dolandırıp, son model telefon aldılar | Video 18.07.2023 | 09:42
01:15
03:13
Antalya'da korkutan kafe yangını: Ahşap yapı alev alev yandı | Video 18.07.2023 | 09:25
05:48
Renkli görüntülere sahne olan Dede Korkut coşkusu meydanlara taştı | Video 18.07.2023 | 08:45
04:43
00:47
Uşak’ta hurda bulunan bahçede yangın | Video 18.07.2023 | 08:35
01:16
Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı | Video 18.07.2023 | 08:34
01:19
U dönüşü yapan otomobil motosiklete çarptı | Video 18.07.2023 | 08:34
03:03
Av tüfeğiyle dehşet yaşattı: 2 yaralı | Video 18.07.2023 | 08:34
02:00
Villanın çatısında çıkan yangın korkuttu | Video 18.07.2023 | 00:09