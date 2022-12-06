Son Dakika: Müge Anlı 6 yaşındaki çocuğa şiddet videosuyla çılgına dönmüştü! Derya Örücü'nün eşi tutuklandı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç konular ele alınmaya devam ediyor. 8 yıllık eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını, 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını iddia eden anne Derya Örücü, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Canlı yayında baba Cumali Örücü'nün çocuğuna yaptığı şiddetin görüntülerini izleyen Müge Anlı, adeta çılgına dönmüştü. Cumali Örücü hakim karşına çıktı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlamalarıyla Ankara Sincan ceza infaz kurumuna gönderildi.