SON DAKİKA: Müge Anlı esrarengiz olayın görüntülerini paylaştı! Müge Anlı'dan tepki 'Nasıl bir anlamı olabilir?'

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Dr. Duygu Eda Altıngeyik'in esrarengiz şekilde ortadan kaybolduğu olayla ilgili görüntüler ilk kez yayınlandı! Müge Anlı, Dr. Duygu Eda Altıngeyik'in Antalya'da ortdan kaybolmadan önceki son görüntüleri ile ilgili bakın hangi noktalara dikkat çekti...