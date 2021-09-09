SON DAKİKA: Müge Anlı'da art arda şok açıklamalar! "Arabama üç erkek bindi" Kadına şiddet dehşeti kamerada...
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İstanbul Şişli'de bir kadının kocası tarafından kaçırılma anı kamerada 09.09.2021 | 09:17
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; İstanbul Şişli'deki 'Kadına şiddet, kaçırma' olayından son dakika gelişmeleri! Müge Anlı, boşanma aşamasında olduğu karısını kaçıran koca olayı ile ilgili olarak bakın hangi soruları sordu!