SON DAKİKA: Müge Anlı'da art arda şok açıklamalar! "Arabama üç erkek bindi" Kadına şiddet dehşeti kamerada...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; İstanbul Şişli'deki 'Kadına şiddet, kaçırma' olayından son dakika gelişmeleri! Müge Anlı, boşanma aşamasında olduğu karısını kaçıran koca olayı ile ilgili olarak bakın hangi soruları sordu!