Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden cinayet itirafı! Dursun Zehir'in katil zanlıları... | Video
SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden cinayet itirafı! Dursun Zehir'in katil zanlıları... | Video

SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden cinayet itirafı! Dursun Zehir'in katil zanlıları... | Video

24.03.2022 | 10:33

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Müge Anlı’da Dursun Zehir olayında son dakika: Canlı yayında şoke eden cinayet itirafı... Torunu Kerim Bekar'ın arkadaşı itiraf etti. 6 aydır aranan Dursun Zehir'in öldürüldüğü öğrenildi. Katil zanlıları ise torununun iki arkadaşı çıktı.

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Katil zanlıları torununun iki arkadaşı çıktı!

Hafta içi her gün atv ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Dursun Zehir dosyasında büyük bir gelişme yaşandı. Akşam saatlerinde adı gizlenen bir itirafçı, Dursun Zehir'in öldüğünü itiraf ederek sahil boyunda bir yeri gösterdi. Yapılan itiraf sonrası kayıp dosyasından cinayet dosyasına dönen olayın aydınlatılması için emniyet ekiplerince Kız Kalesi yakınlarında kazı çalışması başlatıldı.

Cansız beden bulunamadı…

İtirafçı, aylardır haber alınamayan Dursun Zehir'in cansız bedeninin gömülü olduğu yerin kayalık olduğunu iddia etti. Gömdüklerini iddia ettikleri Pazar Kız Kalesi'nin karşı kısmında bulunan kayalık bölgelerde iş makineleri ile yapılan kazı çalışmasında Zehir'e ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kazı bölgesinden numuneler alan Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma kapsamında incelemelerini numuneler üzerinden gerçekleştirecek.

Dursun Zehir Cinayetinde Neler Olmuştu?

"Para için sıkıştırdı" iddiası

Zehir ailesi, yaklaşık 10 gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek Rize'nin Pazar ilçesinde 75 yaşındaki kayıp Dursun Zehir'i aramak için başvurmuştu. En son 6 Ekim 2021 tarihinde Rize'nin Pazar ilçesindeki evinden çıkan Dursun Zehir, evine bir daha dönmedi. Kimseyle iletişime geçmeyen Zehir'in kızı ve eltisi canlı yayında birbirlerini suçlamıştı. Fakat daha sonrasında torun Kerim Bekar ortaya çıkmış ve tüm oklar onu göstermeye başlamıştı. Yakın çevresi tarafından kumar bağımlılığı olduğu söylenen Kerim'in, dedesini para için öldürebileceği konuşulmuştu. Bu ihtimalinin üzerinde duran Anlı, Bekar'ın üstüne gitmeye başlamıştı. Son günlerde iyice üstüne gidilen baş şüpheli Kerim Bekar, çelişkili ifadelerle dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat Kerim, iddiaları reddederek dedesinin kaybıyla ilgisi olmadığını söylemişti.

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