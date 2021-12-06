SON DAKİKA: Müge Anlı'da karısı kaçan koca gözyaşlarına boğuldu! 'Daha önce de üç dört defa...' Müge Anlı'da şok itiraflar

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; 2 yıllık evli olan Serkan Kıyak daha öncede 3 - 4 defa başka erkeklerle görüşen karısının kandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'dan gözyaşları içinde böyle yardım istedi...