SON DAKİKA: Muğla Datça'da 5 büyüklüğünde deprem! CANLI YAYIN Ege'de art arda depremler! 130'u aştı...
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Son dakika haberleri... Muğla Datça'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Marmaris'te de endişeye sebep oldu! Ege Denizi'nde art arda gelen 130'dan fazla deprem ne anlama geliyor?
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