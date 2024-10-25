Video Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA | Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA | Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

25.10.2024 | 13:54

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Narin Güran’ın son görüntüleri ortaya çıktı! 00:09
SON DAKİKA | Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı! 25.10.2024 | 13:54
Narkotik köpeği Tepenin desteğiyle on binlerce psikotrop hap ele geçirildi 00:38
Narkotik köpeği “Tepe”nin desteğiyle on binlerce psikotrop hap ele geçirildi 25.10.2024 | 13:49
Ceza yememek için polisten kaçan motosikletliler muhabire böyle tehditler savurdu 00:54
Ceza yememek için polisten kaçan motosikletliler muhabire böyle tehditler savurdu 25.10.2024 | 10:41
Kahramanmaraş’ta eli demir kapıya saplanan genci itfaiye böyle kurtardı 00:46
Kahramanmaraş'ta eli demir kapıya saplanan genci itfaiye böyle kurtardı 25.10.2024 | 09:35
İstanbul’da tünelde tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kamerada 04:05
İstanbul’da tünelde tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kamerada 25.10.2024 | 09:34
Bursa’da tarihi uyuşturucu operasyonu kamerada... Binlerce kişiyi zehirlenmekten kurtardılar 01:05
Bursa'da tarihi uyuşturucu operasyonu kamerada... Binlerce kişiyi zehirlenmekten kurtardılar 25.10.2024 | 08:39
Muğla’da polis motosikletini tekmeleyip deviren kadın kamerada! 01:31
Muğla'da polis motosikletini tekmeleyip deviren kadın kamerada! 25.10.2024 | 08:36
Hilltown AVM’de 15 yaşındaki çocuklar güvenliği bıçakladı | Video 00:39
Hilltown AVM'de 15 yaşındaki çocuklar güvenliği bıçakladı | Video 24.10.2024 | 14:16
Geri gelirken 5 metrelik direği devirdi, bisikletli son anda böyle kurtuldu | Video 02:13
Geri gelirken 5 metrelik direği devirdi, bisikletli son anda böyle kurtuldu | Video 24.10.2024 | 12:35
Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı | Video 07:03
Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı | Video 24.10.2024 | 12:35
Polis memurunu 7 kez bıçakladı, Uyuşturucu kullandım, hatırlamıyorum dedi | Video 01:32
Polis memurunu 7 kez bıçakladı, “Uyuşturucu kullandım, hatırlamıyorum” dedi | Video 24.10.2024 | 12:34
Şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan’ın naaşı askeri törenle alındı | Video 01:24
Şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan’ın naaşı askeri törenle alındı | Video 24.10.2024 | 12:34
Beyoğlu’ndaki gece kulübünde kırbaçlı kafesli şov | Video 00:57
Beyoğlu'ndaki gece kulübünde kırbaçlı kafesli şov | Video 24.10.2024 | 10:41
Otomobil ile çarpışan motosikletli sürücü böyle takla attı | Video 00:36
Otomobil ile çarpışan motosikletli sürücü böyle takla attı | Video 24.10.2024 | 10:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş: En önemli kazanımımız milli birliğimiz ve beraberliğimizdir | Video 04:28
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "En önemli kazanımımız milli birliğimiz ve beraberliğimizdir" | Video 24.10.2024 | 08:51
SON DAKİKA! Avcılar’da metrobüs yangını | Video 00:34
SON DAKİKA! Avcılar'da metrobüs yangını | Video 24.10.2024 | 08:51
TUSAŞ’a Jandarma helikopterinin inme anı kamerada! JÖH timi müdahale anı... 00:38
TUSAŞ'a Jandarma helikopterinin inme anı kamerada! JÖH timi müdahale anı... 23.10.2024 | 17:14
Ankara Kazan TUSAŞ’ta teöristin ateş açma anı videosu ortaya çıktı 31:41
Ankara Kazan TUSAŞ'ta teöristin ateş açma anı videosu ortaya çıktı 23.10.2024 | 17:09
SON DAKİKA | Ankara Kazan’da teröristlerin TUSAŞ’a saldırı anı videosu ortaya çıktı 31:41
SON DAKİKA | Ankara Kazan'da teröristlerin TUSAŞ'a saldırı anı videosu ortaya çıktı 23.10.2024 | 17:00
TUSAŞ’a terör saldırısı çatışma sürüyor! CANLI YAYIN 16:57
TUSAŞ'a terör saldırısı çatışma sürüyor! CANLI YAYIN 23.10.2024 | 16:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA