SON DAKİKA | Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!
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