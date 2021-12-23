Video Yaşam SON DAKİKA! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumuyla ilgili hastaneden üzücü açıklama | Video
SON DAKİKA! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumuyla ilgili hastaneden üzücü açıklama | Video

SON DAKİKA! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumuyla ilgili hastaneden üzücü açıklama | Video

23.12.2021 | 15:08

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Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş’in sağlık durumuna ilişkin hastane yönetimi açıklama yaptı. Kız çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyen başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, ilk geldiği ana göre genel durumunun daha iyi olduğunu söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor. Dün ilk olarak Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ateş, durumunun ağırlaşması üzerine kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastane yönetimi sosyal medyada gündem olan kız çocuğunun sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hastane Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Asiye'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, ilk geldiği ana göre şuan ki durumunun daha iyi olduğunu açıkladı.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"
Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ateş'in önünde kritik 3-4 günlük bir sürecin olduğunu aktaran Tahmazoğlu, "Çocuğun hayati tehlikesi ve genel durumu dün daha kötüydü. Geldiğinde şuuru kapalıydı. Kafasında ve yüz bölgesinde saldırıya bağlı doku defektleri oluşmuştu. Hatta kemik dokuda, beyin bölgesinde ciddi derecede kemik defekti oluşmuştu. Beyin dokusunda ısırık izleri mevcuttu. Bir dizi ameliyat ve operasyon geçirdi. Şuanda da genel durumu daha iyi. Şuuru açık. Yani çocuk ilk durumuna göre çok daha iyi. Ancak çocuğun hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Çünkü enfekte yaralar var" dedi.

"YÜZ FELCİ VE İŞİTME KAYBI YÖNÜNDEN TAKİP EDİLMELİ"
Kız çocuğunun Estetik ve Beyin Cerrahi açısından yeni operasyonlar geçirebileceğini paylaşan Tahmazoğlu, "Daha sonraki süreci zaman gösterecek. Fakat hem kalıcı hasar yönünden hem hayati tehlike yönünden şuanda risk devam ediyor. Ense bölgesinde kemik dokuda kayıp var. Yoğunda bakımda yakın takipte tutacağız. Antibiyotik tedavisi alıyor. Hayati tehlikesi ciddi manada sürüyor. Özellikle sağ kulak bölgesinde tamamen kayba uğrayacak kısımlar var. Özellikle yüz felci ve işitme kaybı yönünden takip edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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