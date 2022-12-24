Video Yaşam Son Dakika: Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın | Video
Son Dakika: Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın | Video

Son Dakika: Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın | Video

24.12.2022 | 11:51

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Son dakika haberi: SARIYER'de seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Maslak, Büyükdere Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu. Şoför, bir anda alevlerin sardığı otobüsü söndürmek için yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Otobüsün garaja gittiği ve yangın sırasında içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.

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