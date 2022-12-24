Son Dakika: Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Tunceli’de 6 EYP ve 180 kilo patlayıcı madde böyle imha edildi | Video 23.12.2022 | 15:53
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Son dakika haberi: SARIYER'de seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.