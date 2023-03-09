Son Dakika: Şırnak'ta operasyon! 540 personel katılıyor | Video
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak’ta 540 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde tespit edilen 11 sığınak ve 8 mağarada, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 ton 250 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
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