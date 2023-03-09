Video Yaşam Son Dakika: Şırnak'ta operasyon! 540 personel katılıyor | Video
Son Dakika: Şırnak'ta operasyon! 540 personel katılıyor | Video

Son Dakika: Şırnak'ta operasyon! 540 personel katılıyor | Video

09.03.2023 | 10:46

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak’ta 540 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde tespit edilen 11 sığınak ve 8 mağarada, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 ton 250 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da ele geçirilen 110 ton kaçak tütün ve tütün mamulleri imha edildi | Video 01:22
İstanbul'da ele geçirilen 110 ton kaçak tütün ve tütün mamulleri imha edildi | Video 09.03.2023 | 10:48
Son Dakika: Şırnak’ta operasyon! 540 personel katılıyor | Video 01:39
Son Dakika: Şırnak'ta operasyon! 540 personel katılıyor | Video 09.03.2023 | 10:46
Deprem korkusu altını ’yastık altından’ çıkardı | Video 06:08
Deprem korkusu altını 'yastık altından' çıkardı | Video 09.03.2023 | 10:22
Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev, harabeye döndü | Video 02:46
Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev, harabeye döndü | Video 09.03.2023 | 10:22
Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çalarak kayıplara karıştı | Video 00:42
Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çalarak kayıplara karıştı | Video 09.03.2023 | 09:56
Milyonlarca kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 01:13
Milyonlarca kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 09.03.2023 | 09:55
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:39
İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 09.03.2023 | 09:58
Uyuşturucu satıcısına şafak operasyonu kamerada | Video 01:29
Uyuşturucu satıcısına şafak operasyonu kamerada | Video 09.03.2023 | 09:45
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
Bursa’da korkutan deprem! İstanbul’da hissedildi: AFAD Kandilli son depremler listesi | Video 00:10
Bursa’da korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi: AFAD Kandilli son depremler listesi | Video 09.03.2023 | 09:16
Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı | Video 00:43
Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı | Video 09.03.2023 | 09:04
Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 01:14
Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 09.03.2023 | 08:15
Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video 01:44
Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video 09.03.2023 | 06:14
Hatay’da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü! İnsanlar yere düştü, ambulans beşik gibi sallandı | Video 02:28
Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü! İnsanlar yere düştü, ambulans beşik gibi sallandı | Video 09.03.2023 | 06:13
Tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak öldürdü | Video 00:56
Tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak öldürdü | Video 09.03.2023 | 06:13
Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 00:21
Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 08.03.2023 | 23:13
İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı | Video 02:09
İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: "Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı" | Video 08.03.2023 | 20:10
Mehmetçik’ten Malatya’da depremzede kadınlara karanfil | Video 02:21
Mehmetçik'ten Malatya'da depremzede kadınlara karanfil | Video 08.03.2023 | 16:52
Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar! Dehşet anları kamerada | Video 01:34
Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar! Dehşet anları kamerada | Video 08.03.2023 | 16:39
SON DAKİKA: Malatya’da 5 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 06:29
SON DAKİKA: Malatya'da 5 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 08.03.2023 | 16:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA