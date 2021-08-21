Video Yaşam SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'Daire 16' videosu ile sosyal medyada olay olan Özay Kaya konuştu!

SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'Daire 16' videosu ile sosyal medyada olay olan Özay Kaya konuştu!

SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'Daire 16' videosu ile sosyal medyada olay olan Özay Kaya konuştu!
21.08.2021 | 15:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Malatya’da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti kamerada 01:25
Malatya'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti kamerada 21.08.2021 | 17:30
Adıyaman Besni’de atmaca yavrusu ile lokantacının dostluğu görenleri şaşırtıyor 04:45
Adıyaman Besni'de atmaca yavrusu ile lokantacının dostluğu görenleri şaşırtıyor 21.08.2021 | 16:51
İstanbul Üsküdar’da balıkçılarla arkadaşlık yapan ’Leylek’ kamerada 00:34
İstanbul Üsküdar'da balıkçılarla arkadaşlık yapan 'Leylek' kamerada 21.08.2021 | 16:34
SON DAKİKA: Tekirdağ’da ’Daire 16’ videosu ile sosyal medyada olay olan Özay Kaya konuştu! 04:28
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'Daire 16' videosu ile sosyal medyada olay olan Özay Kaya konuştu! 21.08.2021 | 15:44
SON DAKİKA: Heybeliada’daki yangına müdahale havadan anı kamerada! 01:04
SON DAKİKA: Heybeliada'daki yangına müdahale havadan anı kamerada! 21.08.2021 | 15:27
İstanbul Heybeliada’daki orman yangınından son dakika yürekleri sızlatan görüntüler! Alevlere havadan müdahale anı kamerada 01:44
İstanbul Heybeliada'daki orman yangınından son dakika yürekleri sızlatan görüntüler! Alevlere havadan müdahale anı kamerada 21.08.2021 | 15:06
SON DAKİKA: İstanbul Heybeliada’da orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler 02:27
SON DAKİKA: İstanbul Heybeliada'da orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler 21.08.2021 | 13:32
Kadıköy Rıhtım’da ilginç olay! ’Denize itildi’ iddiası 00:40
Kadıköy Rıhtım'da ilginç olay! 'Denize itildi' iddiası 21.08.2021 | 12:49
SON DAKİKA: Ankara’da 15 yaşındaki kız çocuğuna sapık işkence dehşeti! Kan donduran skandal görüntüler kamerada 00:38
SON DAKİKA: Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna sapık işkence dehşeti! Kan donduran skandal görüntüler kamerada 21.08.2021 | 13:03
’Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda’ demişti, yine çaldı 04:12
'Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda' demişti, yine çaldı 21.08.2021 | 12:46
Konya’da seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı 03:10
Konya'da seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı 21.08.2021 | 12:47
SON DAKİKA: Balıkesir’de yürekleri yakan olay! Dört gündür kayıp olan genç kızdan acı haber 01:24
SON DAKİKA: Balıkesir'de yürekleri yakan olay! Dört gündür kayıp olan genç kızdan acı haber 21.08.2021 | 12:00
İstanbul metrosunda intihar ihbarına giden polis hırsızı suçüstü yakaladı...O anlar kameralara yansıdı 00:45
İstanbul metrosunda intihar ihbarına giden polis hırsızı suçüstü yakaladı...O anlar kameralara yansıdı 21.08.2021 | 10:12
İstanbul Avcılar’da evde yılan paniği kamerada! 01:13
İstanbul Avcılar’da evde yılan paniği kamerada! 21.08.2021 | 09:48
SON DAKİKA: Tokat’ta mide bulandıran olay! Erkek çocuğunu istismar ederken yakalanan sapık... 00:58
SON DAKİKA: Tokat'ta mide bulandıran olay! Erkek çocuğunu istismar ederken yakalanan sapık... 21.08.2021 | 08:57
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta genç kızın dehşete düşüren TikTok ölümü kamerada! Feci şekilde can verdi 01:53
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta genç kızın dehşete düşüren TikTok ölümü kamerada! Feci şekilde can verdi 21.08.2021 | 09:03
SON DAKİKA: İstanbul Taksim’de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:17
SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2021 | 20:32
SON DAKİKA: İstanbul Kartal’da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:15
SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 20.08.2021 | 19:22
İstanbul Kağıthane’de bulunan Sadabat Deresi’ndeki kirliliğe vatandaşlardan tepki 07:11
İstanbul Kağıthane'de bulunan Sadabat Deresi'ndeki kirliliğe vatandaşlardan tepki 20.08.2021 | 19:14
Trabzon’da lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 03:55
Trabzon'da lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 20.08.2021 | 16:40

Son dakika haberleri... Sokak köpeğini belediyeye ihbar eden apartman sakinlerine karşı isyan eden İbrahim Bey, "Tek biz yaşamıyoruz, bu dünyada hayvanlar da var" sözleriyle sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek gördü...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA