SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'Daire 16' videosu ile sosyal medyada olay olan Özay Kaya konuştu!
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Son dakika haberleri... Sokak köpeğini belediyeye ihbar eden apartman sakinlerine karşı isyan eden İbrahim Bey, "Tek biz yaşamıyoruz, bu dünyada hayvanlar da var" sözleriyle sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek gördü...