Video Yaşam Son günlerdeki depremler neyin habercisi? Diri fay hatları hangi bölgelerde? | Video
Son günlerdeki depremler neyin habercisi? Diri fay hatları hangi bölgelerde? | Video

Son günlerdeki depremler neyin habercisi? Diri fay hatları hangi bölgelerde? | Video

06.12.2023 | 12:30

Son günlerdeki depremler neyin habercisi? Diri fay hatları hangi bölgelerde? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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