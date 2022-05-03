Son üç günde 204 düzensiz kaçak göçmen yakalandı | Video

İstanbul’da son üç günde 204 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı ve haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; son üç günde düzensiz kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 83'ü Afganistan, 37'si Suriye, 23'ü Pakistan ve 61'i diğer ülkelerden olmak üzere toplamda 204 düzensiz kaçak göçmeni muhafaza altına aldı. Yakalanan düzensiz kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin hızla başlatıldığı ifade edildi.