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OTOMATİK OYNAT
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Son üç günde 204 düzensiz kaçak göçmen yakalandı | Video 03.05.2022 | 15:37
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Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı | Video 03.05.2022 | 15:20
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Nişana giden aile Yozgat’ta kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 03.05.2022 | 15:06
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Harami Yaylası ismi kadar coğrafi konumu ile dikkat çekiyor | Video 03.05.2022 | 13:54
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Bayram günü tüfekli ve yumruklu miras kavgası kamerada | Video 03.05.2022 | 13:57
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Sivas'ta otomobil üst geçit duvarına çarptı 1 ölü, 5 yaralı | Video 03.05.2022 | 12:46
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Masada kanlı infaz! Engin öldü, Gönül yaralı | Video 03.05.2022 | 13:36
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Camdan sarkarak sosyal medyada yayın yaparken fırına girdi | Video 03.05.2022 | 13:17
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Genç kızın taytını çalan sapık hırsıza cinsel tacizden suç duyurusu | Video 03.05.2022 | 13:16
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Beyoğlu’nda 97 düzensiz göçmen yakalandı | Video 03.05.2022 | 12:26
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Yanan otomobil gecekonduya çarptı; evdekiler korku dolu anlar yaşadı | Video 03.05.2022 | 12:06
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1 günde 104 bin kişi! Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı | Video 03.05.2022 | 12:04
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Güngören'de trafikteki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 03.05.2022 | 12:05
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Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi | Video 03.05.2022 | 11:15
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Ters lalelerden mest eden görüntüler | Video 03.05.2022 | 11:01
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Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video 03.05.2022 | 11:12
İstanbul’da son üç günde 204 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı ve haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı.