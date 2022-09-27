Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
02:03
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı | Video 27.09.2022 | 14:27
00:16
Sosyal medyada beğeni uğruna magandalık yaptılar | Video 27.09.2022 | 13:58
03:22
Şanlıurfa’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 86 gözaltı | Video 27.09.2022 | 12:54
07:05
Kastamonu’da alevlere teslim olan 6 ev küle döndü | Video 27.09.2022 | 12:25
02:06
Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 103 şüpheli yakalandı | Video 27.09.2022 | 11:45
02:02
11:17
12:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 27.09.2022 | 11:44
00:44
02:26
01:42
00:32
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ ve PKK’ya operasyon: 9 gözaltı | Video 27.09.2022 | 10:11
06:19
01:14
Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 27.09.2022 | 10:11
02:08
Sivas'ta otomobil demiryoluna uçtu: 3 yaralı | Video 27.09.2022 | 09:49
00:21
Ümraniye'de yol verme kavgası kamerada | Video 27.09.2022 | 09:40
00:34
02:09
Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
00:47
Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
İstanbul Boğazında bindikleri bir tekneden boğaza doğru rastgele ateşe ederek magandalık yapan üniversite öğrencisi iki genç kız Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.