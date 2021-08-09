Sosyal medyada olay olan Bursa'daki "Dedem bana tecavüz etti" notunun ardındaki gerçek ortaya çıktı

Bursa'da, kitapçıya bırakılan 'Dedem bana tecavüz etti' yazısı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle notu G.B.'nin (23) yazdığını saptadı. G.B.'nin psikolojik sorunları olduğu ve dedesinin de 8 yıl önce öldüğü öğrenildi.