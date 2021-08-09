Sosyal medyada olay olan Bursa'daki "Dedem bana tecavüz etti" notunun ardındaki gerçek ortaya çıktı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
ABD’de su basan asansörde kalan gençler son anda kurtuldu | Video 10.08.2021 | 00:05
01:22
02:36
TEM’de 2 tır ve 1 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.08.2021 | 20:39
02:49
3 Son dakika: Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu | Video 09.08.2021 | 18:33
02:08
Ataşehir’de park halindeki cipe çarpan otomobil yan yattı | Video 09.08.2021 | 18:10
00:12
Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın | Video 09.08.2021 | 17:57
04:17
Arnavutköy’de feci kaza: Lüks araç kullanılamaz hale geldi | Video 09.08.2021 | 17:04
01:42
Trafikte tekmeli, sopalı yol verme kavgası kamerada | Video 09.08.2021 | 17:04
00:28
00:23
Çocuğunu görmek için gitti! Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü | Video 09.08.2021 | 16:36
00:20
Son Dakika: Balıkesir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 09.08.2021 | 15:19
06:44
00:22
Rastgele ateş açıp tehlike saçan magandalar kamerada | Video 09.08.2021 | 15:48
00:48
05:54
02:10
03:54
İstanbul Esenyurt D-100'deki kaza anı kamerada 09.08.2021 | 15:19
01:14
Dükkan önüne park kavgası cinayetle bitti | Video 09.08.2021 | 15:17
00:22
Rize'de Ovit Tüneli'ndeki feci kaza tünel kameralarına yansıdı | Video 09.08.2021 | 14:48
Bursa'da, kitapçıya bırakılan 'Dedem bana tecavüz etti' yazısı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle notu G.B.'nin (23) yazdığını saptadı. G.B.'nin psikolojik sorunları olduğu ve dedesinin de 8 yıl önce öldüğü öğrenildi.