Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kaynak atölyesinde spiral makinesiyle kesilmek istenen varil, patladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün 16.00 sıralarında Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyündeki bir kaynak atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Faruk Oğrak, atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada varil patladı. Oğrak, elinden hafif yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğrak'ın spiral makinesiyle varili kesmeye çalıştığı, patlamanın ardından Oğrak ile yanındaki 2 kişinin panikle kaçıştığı görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video 29.04.2025 | 14:16
06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:57
00:43
5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2025 | 13:43
06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:32
02:07
04:11
00:59
01:07
Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video 29.04.2025 | 12:17
00:42
02:12
00:34
Sultangazi'de düğün salonunda bıçaklı kavga! 2 yaralı, 3 gözaltı | Video 29.04.2025 | 11:22
01:45
05:34
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2025 | 11:05
03:51
00:17
Trafikte satırlı kavga kamerada | Video 29.04.2025 | 10:54
00:19
01:13
Adana’da 5 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi | Video 29.04.2025 | 10:13
02:46
00:43
96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi | Video 29.04.2025 | 09:26
00:26
Motosiklete ters bindi, ters şeritte böyle ilerledi | Video 29.04.2025 | 09:26