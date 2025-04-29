Video Yaşam Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video
Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video

Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video

29.04.2025 | 14:16

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kaynak atölyesinde spiral makinesiyle kesilmek istenen varil, patladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün 16.00 sıralarında Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyündeki bir kaynak atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Faruk Oğrak, atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada varil patladı. Oğrak, elinden hafif yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğrak'ın spiral makinesiyle varili kesmeye çalıştığı, patlamanın ardından Oğrak ile yanındaki 2 kişinin panikle kaçıştığı görüldü.

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