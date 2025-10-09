Sultan II. Abdülhamid Han'ın inşa ettirdiği postane binası restore edilmeyi bekliyor | Video 09.10.2025 | 11:00 Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han tarafından 1890 yılında inşa ettirilen postane binası, yaklaşık 10 yıl önce çıkan yangında harabeye döndü. Bina restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

2012 yılında Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları arasına alınan Muratlı ilçesindeki tarihi postane binası, yaklaşık 10 yıl önce çıkan yangında büyük hasar gördü. Muradiye Mahallesi 120 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı tarihi postane binasının restore edilmesi ile hem kültürel hem de turizm açısından Muratlı'ya önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Tarihi binanın eski çalışanlarından Araştırmacı Yazar Adem Turnacı, binada 2,5 yıl görev yaptığını belirterek, "1980, 1981 ve 1982 yıllarında burada görev yaptım. Eski postane binamız bazı kayıtlarda 1910, bazı kayıtlarda ise 1890 yılında yapılmış olarak geçiyor. Bu hâlde olması gerçekten çok üzücü" diye konuştu. Binanın aslına uygun şekilde restore edilmesini istediklerini anlatan Turnacı, "Bu tarihi eserin Muratlı'ya yeniden kazandırılmasını diliyorum" dedi.

Gazeteci Tuna Şerbetçi ise, tarihi postane binasının Sultan II. Abdülhamid Han dönemine ait önemli bir Osmanlı eseri olduğunu vurgulayarak, "Burası Osmanlı'nın bir eseridir. Yaşanan yangında büyük zarar gördü, adeta harabeye döndü. Şu an çevresine baktığımızda ilgisizlikten başka bir şey yok. Atalarımızın, ecdadımızın mirasına sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Bölge sakinleri ise, tarihi binanın çevresinde alkol ve uyuşturucu kullanan kişiler olduğunu, bu nedenle güvenlik sorunu yaşandığını ifade etti.