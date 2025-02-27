Sultangazi'de 2 gün üst üste yer altındaki kablolarda patlama yaşandı | Video 27.02.2025 | 12:27 Sultangazi'de aynı cadde üzerinde iki gün üst üste yer altı kablolarında patlama meydana geldi. Patlamalardan sonra ortaya çıkan alevlere çevredekiler müdahale ederken, vatandaşlar paletler ve dubalarla yolda önlem aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda yaşandı. Caddede bulunan yer altı kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri, ekipler gelinceye kadar yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Yoldan geçenlerin etkilenmemesi için palet ve dubalarla önlem alındı.

FARKLI NOKTALARDA PATLAMALAR YAŞANDI

Uğur Mumcu Mahallesi'nde de sokak arasında bulunan yer altı elektrik kablolarında yangının ardından patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde elektrik tellerinde meydana gelen patlama anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.