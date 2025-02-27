Video Yaşam Sultangazi'de 2 gün üst üste yer altındaki kablolarda patlama yaşandı | Video
Sultangazi'de 2 gün üst üste yer altındaki kablolarda patlama yaşandı | Video

Sultangazi'de 2 gün üst üste yer altındaki kablolarda patlama yaşandı | Video

27.02.2025 | 12:27

Sultangazi'de aynı cadde üzerinde iki gün üst üste yer altı kablolarında patlama meydana geldi. Patlamalardan sonra ortaya çıkan alevlere çevredekiler müdahale ederken, vatandaşlar paletler ve dubalarla yolda önlem aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda yaşandı. Caddede bulunan yer altı kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri, ekipler gelinceye kadar yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Yoldan geçenlerin etkilenmemesi için palet ve dubalarla önlem alındı.

FARKLI NOKTALARDA PATLAMALAR YAŞANDI
Uğur Mumcu Mahallesi'nde de sokak arasında bulunan yer altı elektrik kablolarında yangının ardından patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde elektrik tellerinde meydana gelen patlama anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzurumlu fenomen çobanın kuzu sevgisi | Video 02:28
Erzurumlu fenomen çobanın kuzu sevgisi | Video 27.02.2025 | 12:50
Başakşehir’de İETT otobüsünde yangın | Video 00:59
Başakşehir'de İETT otobüsünde yangın | Video 27.02.2025 | 12:49
Sultangazi’de 2 gün üst üste yer altındaki kablolarda patlama yaşandı | Video 02:45
Sultangazi'de 2 gün üst üste yer altındaki kablolarda patlama yaşandı | Video 27.02.2025 | 12:27
Horozun saldırdığı kadın defalarca kez yere düştü, ayağa kalkınca o da horoza saldırdı | Video 03:04
Horozun saldırdığı kadın defalarca kez yere düştü, ayağa kalkınca o da horoza saldırdı | Video 27.02.2025 | 12:18
Çöpten aldığı kartonla depoyu ateşe verdi | Video 05:23
Çöpten aldığı kartonla depoyu ateşe verdi | Video 27.02.2025 | 12:18
Köpeğin havlamasına irkildi, çöp kamyonunun altında kaldı! O anlar kamerada | Video 00:24
Köpeğin havlamasına irkildi, çöp kamyonunun altında kaldı! O anlar kamerada | Video 27.02.2025 | 12:06
TOFAŞ ile drift attı, 46 bin TL ceza yedi | Video 00:23
TOFAŞ ile drift attı, 46 bin TL ceza yedi | Video 27.02.2025 | 11:37
Esenyurt’ta feci olay kamerada: Servis minibüsü 5 yaşındaki çocuğu böyle ezdi! | Video 03:23
Esenyurt'ta feci olay kamerada: Servis minibüsü 5 yaşındaki çocuğu böyle ezdi! | Video 27.02.2025 | 11:36
Gaziantep’te soba faciası! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti | Video 01:13
Gaziantep'te soba faciası! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti | Video 27.02.2025 | 11:12
Şişli’de sevgili dehşet saçtı! Önce kadını silahla öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı | Video 03:03
Şişli'de sevgili dehşet saçtı! Önce kadını silahla öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı | Video 27.02.2025 | 10:54
Isparta’da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 29 kadın kurtarıldı, 10 kişi tutuklandı | Video 00:49
Isparta'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 29 kadın kurtarıldı, 10 kişi tutuklandı | Video 27.02.2025 | 10:52
İstanbul’da tekmeli yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 01:40
İstanbul’da tekmeli yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 27.02.2025 | 10:34
Dağ keçisini avlayan kaçak avcı böyle görüntülendi | Video 01:54
Dağ keçisini avlayan kaçak avcı böyle görüntülendi | Video 27.02.2025 | 10:31
’Taksicilerin parasını gasp ettiğini’ iddia eden şahıs evini ateşe verdi | Video 02:15
'Taksicilerin parasını gasp ettiğini' iddia eden şahıs evini ateşe verdi | Video 27.02.2025 | 10:28
Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:57
Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video 27.02.2025 | 10:26
Komiserlik sınav sorularını sızdıran FETÖ’nün mahrem imamı Adana’da yakalandı | Video 00:34
Komiserlik sınav sorularını sızdıran FETÖ’nün mahrem imamı Adana’da yakalandı | Video 27.02.2025 | 10:11
Kaybolan köpeğini getirene 40 bin TL ödül verecek | Video 04:50
Kaybolan köpeğini getirene 40 bin TL ödül verecek | Video 27.02.2025 | 09:59
Trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansın zor anları kamerada | Video 00:20
Trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansın zor anları kamerada | Video 27.02.2025 | 09:59
Temel İslam Ansiklopedisi Yoğun İstek Kampanyası 00:33
Temel İslam Ansiklopedisi Yoğun İstek Kampanyası 27.02.2025 | 09:25
3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım | Video 05:03
3 kadını öldüren sanık: "Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım" | Video 27.02.2025 | 09:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA