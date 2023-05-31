Video Yaşam Sultangazi'de AK Partili çocuğa hakaret eden fırıncı tutuklandı | Video
Sultangazi'de AK Partili çocuğa hakaret eden fırıncı tutuklandı | Video

Sultangazi'de AK Partili çocuğa hakaret eden fırıncı tutuklandı | Video

31.05.2023 | 14:56

Sultangazi'de ekmek almaya gelen AK Partili bir çocuğa hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan işletme çalışanı tutuklandı.

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