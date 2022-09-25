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Sultangazi'de gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü | Video 25.09.2022 | 09:52
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Yüzüğe parmağı sıkışan yaşlı kadın soluğu itfaiyede aldı | Video 24.09.2022 | 18:38
İstanbul Sultangazi'de bir binanın girişinde bulunan doğalgaz kutusunda meydana gelen gaz kaçağı nedeni ile vatandaşlar panik sonrası sokağa döküldü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gaz akışı kesilerek arıza giderilmesi için çalışmalara başlandı.