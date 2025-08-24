Video Yaşam Sultangazi'de müşteri gibi girdiği dükkandan çanta çalan kadın kamerada | Video
24.08.2025 | 09:34

Sultangazi’de bir mağazaya müşteri kılığında giren kadın, gözüne kestirdiği çantayı ayakkabı poşetine saklayarak çaldı. Kadının soğukkanlılığı "Pes" dedirtirken, hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, mağazaya müşteri gibi giren kimliği belirsiz bir kadın, bir süre ürünleri inceledi. İlk olarak bir ayakkabı satın alarak güven kazanan kadın, kasada ödeme yaptıktan sonra mağaza içinde dolaşmaya devam etti ve gözüne bir çanta kestirdi. Şüpheli, çalışanların diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek, soğukkanlı bir şekilde çantayı poşetin içine gizleyerek mağazadan ayrıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının mağazada dolaştığı, çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak çantayı poşete koyduğu ve sakin adımlarla mağazadan çıktığı görülüyor.

"DAVRANIŞLARI MÜŞTERİ PROFİLİNDE OLDUĞU İÇİN HERHANGİ BİR ŞÜPHE DUYMADIK"
Yaşanan olayı anlatan mağaza sahibi Ramazan Atabey, "Mağazamızda talihsiz bir hırsızlık olayı yaşadık. Müşteri gibi davranan bir hanımefendi, önce babet reyonuna göz atıp bir ürün satın aldı ve ödemesini kasada yaptı. Biz diğer müşterilerimizle ilgilenirken kendisi mağaza içinde dolaşmaya devam etti; çanta ve sandalet bölümlerine baktı. Davranışları müşteri profilinde olduğu için herhangi bir şüphe duymadık. Bir süre sonra çantalardan birinin eksik olduğunu fark edince kamera kayıtlarına baktık. Kayıtlarda, hanımefendinin aldığı ayakkabı poşetinin yanına bir çanta koyduğunu, etrafı kontrol ettikten sonra da biz fark etmeden çantayla birlikte mağazadan ayrıldığını gördük. Çalınan çanta 450 TL değerinde. Ancak bizi üzen asıl şey, çantanın maddi değerinden çok, yapılan bu saygısız ve yüz kızartıcı harekettir. Güvenimizin bu şekilde kötüye kullanılması gerçekten hoş bir durum değil." diye konuştu.

