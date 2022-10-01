Sultangazi'de sahte içki operasyonu | Video

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sahte içki imalatı yapan bir kişi, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Şişelere doldurularak satışa hazır hale getirilmiş sahte içkiler ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı yapıldığını tespit etti ve söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Adreste sahte içki imalatı yapan bir kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Adreste yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan 485 litre doluma hazır sıvı alkol, 82 adet satışa hazır doldurulmuş halde alkollü içki şişesi, bir adet 200 litre hacimli fiber tank, 500 adet boş içki şişesi ve 100 adet bilyeli içki kapağı ele geçirildi.