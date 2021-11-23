Video Yaşam Sultangazi'de tavukları çuvala doldurup çaldılar | Video
Sultangazi'de tavukları çuvala doldurup çaldılar | Video

Sultangazi'de tavukları çuvala doldurup çaldılar | Video

23.11.2021 | 11:07

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SULTANGAZİ'de iki kişi tarafından, kümesten 13 tavuğun çuvala konularak çalınma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 04.00 sıralarında Sultangazi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi Mehmet Akpınar, sabah geldiğinde kümesteki tavukların eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası görüntülülerini izleyen Akpınar, tavukların çalındığını gördü. Görüntülere yansıyan olayda, otomobille bir sokağa gelen kimliği belirsiz kişiler, bir süre etrafı izledi. Ardından otomobilden inen iki kişi, ellerindeki çuvalla Mehmet Akpınar'a ait kümese girdi. Şüpheliler, kümesteki 13 tavuğu çuvala koyup, alarak kaçtı.

"HOROZLARIMIZ YALNIZ KALDI, BİRİNİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"
6 ay içerisinde ikinci defa tavuklarının çalındığını belirten Mehmet Akpınar, "Bundan dolayı kümesi de görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdım. Tam uyku saatinde sessiz bir şekilde gelip almışlar. Yaşanan olaydan dolayı ailece huzursuz olduk. Kameradan görüntüleri izlediğimizde ne kadar rahat olduklarını gördük. İkinci kez kümese girip, hayvanları rahat bir şekilde alıp götürüyorlar. Görüntüleri izlediğimde şaşkınlık yaşadım. Çalınan tavukları da yeni almıştım. Fazla sürmedi yeni aldığım tavuklar da çalındı. İlk olayda 'paçalı' dediğimiz maddi değeri biraz daha yüksek tavukları çalmışlardı. Yaşanan iki hırsızlık olayında en az 30 tane tavuğumuz çalındı. Çaldıkları tavukları büyük ihtimalle ucuza satıyorlardır. 40 tane tavuğumuz vardı. Şimdi 27 tane kaldı. Horozlarımız yalnız kaldı. Birinin psikolojisi bozuldu" dedi.

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