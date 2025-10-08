Video Yaşam Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: "Gazze'ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık" | Video
08.10.2025 | 08:59

Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan Ankara'ya geldi.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivist Zeynel Abidin Özkan, Ankara Esenboğa Havalimanı VIP Salonu'nda ailesi, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

"GAZZE'YE YAKLAŞABİLDİĞİMİZ EN SON NOKTAYA KADAR DA YAKLAŞTIK"
Gazze'dekilerin bize öğrettikleriyle direnmeye, Gazzelilerin yanında olmaya ve dünyada vicdanı yükseltmeye devam edeceklerini ifade eden Özkan, "Biz yolculuk boyunca Allah şahit sefer halinde çekilebilecek tüm sıkıntıları çektik. Bunların büyük çoğunluğunu yansıtmadık ki gemimizi geride bırakmasınlar ve biz Gazze'ye ulaşalım. Ve hamdolsun Allah bize lütfetti. Ana gemileri el koyduktan sonra Gazze'ye kadar yedi buçuk sekiz saat Akdeniz'in ortasında savaş gemileriyle kovalamaca oynayıp Gazze'ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık. Ancak yine tekrar ediyoruz ki önemsediğimiz şeyler var. Elbette çok şey yapıyoruz Gazzeliler için ama çifte vatandaş meselesinde gördüklerimiz ağırımıza gitti. Bununla ilgili çok daha hızlı adım atmamız gerekiyor" diye konuştu.

"GAZZELİLERİ NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN'DE BULUŞTURTMAMIZ GEREKİYOR"
Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kardeşlerimizi abluka ve ambargo altına alınırken bizim onlara abluka ve ambargo altına alacak alanlarımız var. Bunları işletin. İsrail'i her yönde yalnızlaştırmamız ve onlara aslında dünyanın diğer devletlerinin onlardan daha güçlü olduğunu gösterecek bir masaya getirmemiz gerekiyor ve Gazzelilerin yeniden Gazze'de yaşanabilir bir Gazze ve nehirden denize özgür Filistin'de buluşturtmamız gerekiyor. Gecenin bu saatinde öncelikle Gazze sonra Sumud için buralara kadar geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun."

Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: Gazze'ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık | Video
